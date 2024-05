Gli interpreti di Penelope Featherington e Colin Bridgerton si sono affacciati dal balcone della casa di Giulietta in occasione di uno speciale evento promozionale a cui hanno partecipato centinaia di fan italiani. La città degli innamorati è una delle tappe del “Bridgerton World Tour” che precede e accompagna la messa in onda della terza stagione dello show

I fan italiani di Bridgerton sono stati protagonisti di un pomeriggio speciale, una reunion nella città di Verona che ha reso omaggio allo show targato Netflix e ai suoi ultimi protagonisti in ordine di tempo: Nicola Coughlan e Luke Newton.

I due attori del piccolo schermo, in Italia per la tournée promozionale della stagione tre della serie in streaming dal 16 maggio, sono stati gli ospiti d'onore della città veneta che per qualche ora ha fatto sue le atmosfere d'epoca dello show targato Shondaland mettendo in scena un ballo in costume ricco di momenti sorprendenti. Coughlan e Newton hanno reso tutto ancora più magico con una affacciata dall'iconico balcone della casa di Giulietta. Le foto hanno esaltato i fan di tutto il mondo che già sognano sulla storia d'amore dei “Polin”, il nomignolo affibbiato alla nuova coppia della tv.

L'evento fan a Verona: balli, selfie e proposte di matrimonio

Mancano pochi giorni al rilascio della prima parte di Bridgerton 3 (la seconda parte della stagione andrà in onda a giugno) ma è ormai alta la febbre dei fan che stanno seguendo con attenzione tutte le mosse dei nuovi protagonisti del seguito dello show in streaming dal 2020.

I più emozionati, tuttavia, sono proprio Nicola Coughlan e Luke Newton, sopraffatti dall'amore dei fan.

Lo scorso fine settimana, per la prima volta, i due attori sono arrivati in Italia per quella che è la prima vera volta in cui il cast della serie tv arriva nel nostro Paese.

Piazza dei Signori, nel cuore della città, è stata la cornice di un pomeriggio memorabile, un vero e proprio evento accompagnato da un ballo in costume. I fan hanno sfoderato gli abiti maschili e femminili che richiamano l'Età della Reggenza inglese, alcuni si sono misurati nella danza sulle note delle musiche di Bridgerton suonate da una vera orchestra.

Momento chiave del pomeriggio da favola veronese, la proposta di matrimonio collettiva di alcuni dei presenti alle fidanzate, alla Loggia Fra' Giocondo, tutto all'insegna del più puro romanticismo.

I due attori dello show, che si sono concessi generosamente ai loro ammiratori con autografi e selfie, hanno salutato la folla e poi sono saliti sul balcone della casa di Giulietta per delle pose scenografiche che non hanno lasciato indifferente il pubblico dei social. vedi anche Bridgerton 3, a Milano arrivano Nicola Coughlan e Luke Newton. FOTO

L'Italia sogna con i “Polin” Impegnati in un giro del mondo, il "Bridgerton World Tour" partito dall'Australia (LE FOTO SUL RED CARPET) e che toccherà tutti i continenti nelle prossime settimane, Nicola Coughlan e Luke Newton stanno provando al pubblico della serie che la loro amicizia è reale e va ben oltre il set.

L'attrice irlandese sta documentando sul suo profilo Instagram le sue impressioni del tour di promozione globale dello show raccogliendo nei suoi post e nelle Stories i momenti più belli delle sue soste di lavoro.

Nel post che racchiude gli scatti nel Belpaese (una tappa di quella che lei stessa aveva definito la “Pasta Leg”) compaiono il dettaglio di un piatto di spaghetti al pomodoro, una foto di Newton che si “disegna” il sorriso con un croissant, le foto dei suoi look per i photocall ma, soprattutto, lo scatto che ha fatto col suo co-protagonista affacciata dal balcone di Giulietta, uno dei luoghi più romantici del mondo.

Sono i “Polin” i nuovi Romeo e Giulietta? I fan ci sperano ma sanno che sono molte le differenze tra gli eroi di Bridgerton e i due personaggi shakespeariani. Tanto per cominciare, la scintilla tra i due beniamini del piccolo schermo non è stata immediata, infatti si troveranno al centro di una passione mai sperimentata fino ad ora. Inoltre - dettaglio non trascurabile - questa volta tutti sperano in una storia d'amore a lieto fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie