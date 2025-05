1/6 ©Getty

Alessandra Mastronardi è la protagonista di Doppio gioco, la nuova fiction di Canale 5, al via da martedì 27 maggio. Orfana e costretta a crescere in fretta, insieme al fratello Daniele, per vivere fa la giocatrice d'azzardo: come il papà, infatti, ha l'abilità di capire le emozioni delle persone. La sua vita prende una piega inaspettata quando, dopo essere stata arrestata, le viene proposto di lavorare come infiltrata per i Servizi Segreti