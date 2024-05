4/12 ©Getty

Anche Luke Newton ha posato da solo e con la sua compagna di set per la stampa italiana. Le due star del piccolo schermo sono attese a Verona il 10 maggio per un appuntamento pensato per i fan. Il "Bridgerton Word Tour" prevede tappe in tutti i continenti. In Europa, a Londra, Varsavia, Dublino e Galway ed Amsterdam, e anche in Canada, in Sudafrica, negli Stati Uniti, in Brasile