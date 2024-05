Le serie TV da vedere a maggio 2024

12/19 Prime Video

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo 4 - Prime Video. Con tre episodi in uscita il 6 maggio e tre in uscita il 13, torna il real-life thriller in cui un gruppo di celebrità è costretto alla fuga per due settimane, per mantenere l’anonimato e per conservare la libertà, con pochi soldi a disposizione. Le nuove coppie? Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, Guè ed Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. A dar loro la caccia, esperti analisti e investigatori professionisti

