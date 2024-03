Doctor Who, il trailer della nuova stagione con Ncuti Gatwa

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella prossima stagione della mitica serie televisiva del Dottore che viaggia nel tempo. A interpretare il protagonista è l’attore ruandese naturalizzato britannico, noto per aver interpretato il ruolo di Eric Effiong nella serie televisiva di Netflix del 2019 Sex Education e per il ruolo del Quindicesimo Dottore in questo amato show fantascientifico. La serie è prodotta e trasmessa nel Regno Unito dalla BBC fin dal lontano 1963 (queste nuove stagioni sono il reboot)

La piattaforma di streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rilasciato il primo trailer (che potete guardare in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) di questa serie televisiva reboot della classica serie di avventure di fantascienza Doctor Who.

Ncuti Gatwa della serie Sex Education recita nel ruolo del protagonista, il Dottore che viaggia nel tempo. È affiancato da Millie Gibson, che qui interpreta la sua compagna di viaggio Ruby Sunday.



