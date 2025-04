Blink-182, Mark Hoppus: "Soffro di disturbo ossessivo compulsivo"

“Il tuo cervello cerca di mangiarsi e di avvelenarsi da solo e a volte, per me, è impossibile fermarlo”. Nella biografia Fahreneit-182: A Memoir, Mark Hoppus, il bassista dei Blink-182, ha raccontato di aver scoperto nel 2008 di soffrire di disturbo ossessivo compulsivo. Per anni aveva cercato di dare un nome ai pensieri e ai comportamenti disturbanti che lo affliggevano, ma non ci era mai riuscito. “Ero diventato intensamente paranoico riguardo ai germi. Ero costantemente preoccupato per la mia salute”, ha raccontato Hoppus nel libro scritto insieme al giornalista Dan Ozzi. L’ossessione per la pulizia lo aveva indotto a lavarsi “ogni volta che stringevo la mano a qualcuno, aprivo una porta o toccavo l’esterno sporco del disinfettante per le mani”. Una volta, durante un tour in Messico, dove gli avevano consigliato di non bere dal rubinetto, aveva addirittura rinunciato per giorni alla doccia, e si era nutrito soltanto con cibo preconfezionato portato da casa nonostante soggiornasse al lussuoso Four Seasons. “Non usavo nemmeno l’acqua del rubinetto per lavarmi i denti”, ha aggiunto.