Maria Stuarda di Donizzetti, su Sky Classica il 2 agosto

La gioia della vittoria, il crollo nella depressione, l'illusoria liberazione e la paura della morte; tutte le emozioni delle due donne verranno interpretate da due tra le voci più celebrate della lirica contemporanea: il soprano Lisette Oropesa , al suo debutto nel ruolo di Maria, e il mezzo-soprano Kate Lindsey , in quello di Elisabetta I. Bekhzod Davronov sarà Roberto, il conteso Conte di Leicester. Il cast è completato da Aleksei Kulagin come Talbot e Thomas Lehman come Cecil.

Maria Stuarda, regina di Scozia, ed Elisabetta I, regina d’Inghilterra: due avversarie in una drammatica lotta per il potere; una lotta piena di intrighi e gelosia, che termina con la condanna a morte di Maria. L'opera di Donizetti, tratta dall’omonimo dramma di Friedrich Schiller, riprende la fine della loro rivalità alla vigilia dell'esecuzione, tracciando un vivido ritratto psicologico di entrambe e presentando un infuocato incontro tra le due regine.

Il nuovo allestimento di Maria Stuarda, firmato dall’acclamato regista tedesco Ulrich Rasche, prevede una produzione ricca di elementi visivi monumentali. Un capolavoro senza tempo eseguito dai Wiener Philharmoniker diretti da una gloria italiana, Antonello Manacorda, al suo debutto operistico al Festival di Salisburgo. Previste incursioni di danza con i ballerini di SEAD - Salzburger Experimental Academy of Dance e le coreografie di Paul Blackman.

Maria Stuarda di Gaetano Donizetti va in onda, in prima visione dal Festival di Salisburgo 2025, su Sky Classica (canale 124) sabato 2 agosto alle ore 21.15, e in replica in orari da definire nei sei giorni successivi.

