Oona Chaplin e Varang: l’ombra che incendia Avatar – Fuoco e Cenere

Con Varang, leader del Popolo della Cenere in Avatar: Fuoco e Cenere, ora al cinema in Italia, Oona Chaplin firma il ruolo più radicale della sua carriera. Figlia di Geraldine Chaplin, nipote del leggendario Charlie Chaplin e pronipote del drammaturgo Eugene O’Neill, l’attrice ha però costruito un percorso autonomo: dalla Talisa Maegyr de Il Trono di Spade alla villain luciferina immaginata da James Cameron, tra corpo, ferita e fuoco

L’ingresso di Varang

Quando Varang appare per la prima volta sullo schermo, lo spettatore capisce immediatamente che qualcosa è cambiato. Non è solo una nuova antagonista all’interno dell’universo di Avatar: è una presenza che interrompe l’equilibrio emotivo della saga. Il suo ingresso segna un prima e un dopo, non solo nella storia, ma nello sguardo con cui Pandora viene raccontata.

Varang entra in scena come una dichiarazione di guerra. Non alza la voce, non cerca consenso, non spiega nulla. Guarda, avanza, comanda. In Avatar: Fuoco e Cenere, ora al cinema in Italia, la leader del Popolo della Cenere interpretata da Oona Chaplin non è semplicemente una nuova villain della saga di James Cameron: è una frattura emotiva e spirituale che sposta l’asse dell’intero racconto, trasformando Pandora in un luogo attraversato dal dolore, dalla rabbia e dalla perdita di fede. È attraverso Varang che Avatar smette definitivamente di essere solo una favola ecologista e diventa un racconto sulla disperazione, sull’abbandono, sul momento in cui l’armonia promessa non basta più. Ed è attraverso Varang che Oona Chaplin compie il passaggio più netto e maturo della sua carriera, mettendo il corpo, la voce e lo sguardo al servizio di un personaggio che non chiede empatia, ma pretende attenzione.

Nulla, in questa interpretazione, è decorativo. Tutto nasce da una traiettoria artistica lunga e coerente, costruita lontano dalle scorciatoie di un cognome ingombrante e fondata su una recitazione fisica, controllata, spesso sottrattiva, capace di lavorare sulle crepe più che sugli effetti.