Buffy, Sarah Michelle Gellar sulla cancellazione del reboot: "Nessuno se lo aspettava"Serie TV
Una telefonata inaspettata, e il progetto immaginato con la regista Premio Oscar Chloé Zhao è (almeno per il momento) sfumato. Tra il dispiacere dei fan e la convinzione che la cacciatrice di vampiri Buffy Summers non lascerà facilmente i cuori di chi l'ha amata tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, l'attrice ribadisce una convinzione: "La sua eredità è ancora viva"
“Stavo per salire sul palco davanti a tutti i fan. Hulu aveva deciso di non procedere con il revival di Buffy. Lasciatemi dire, nessuno se lo aspettava”. In un’intervista esclusiva alla rivista People, l’attrice Sarah Michelle Gellar, 48 anni, storico volto della cacciatrice di vampiri Buffy Summers nella serie tv cult della fine degli anni Novanta e dell’inizio degli anni Duemila Buffy l’Ammazzavampiri, ha commentato così la notizia della cancellazione del reboot Buffy: New Sunnydale, ricevuta l’11 marzo in occasione della première del suo nuovo film Ready or Not 2: Here I Come al SXSW Film & TV Festival con una telefonata inaspettata. Dopo la conclusione della serie tv, avvenuta nel 2003, i fan avevano richiesto a lungo il ritorno dello show. Per diversi anni, quindi, Gellar e la regista Premio Oscar Chloé Zhao avevano lavorato a un reboot per Hulu e per Searchlight Television. “Fin dal giorno in cui ho lasciato Sunnydale, mi hanno chiesto di tornare”, ha raccontato l’attrice. “E non mi era mai passato per la testa che avrei accettato. Poi, quattro anni fa, Chloé, la strega che è – lo dico in senso positivo – è entrata nella mia vita. In un solo incontro, mi ha convinta a dire di sì a qualcosa che non avrei mai preso in considerazione. Questo grazie al profondo amore, alla dedizione e alla passione che nutriva per questo personaggio. È stato come fare un salto indietro nel tempo”. Insieme, avevano girato un episodio pilota con protagoniste la stessa Gellar e una nuova cacciatrice, la giovane Ryan Kiera Armstrong. “Io e Chloé abbiamo parlato molto. I dialoghi sgorgavano spontaneamente. Quando ero sul set, era una follia. Era come dire: “Oh, siamo qui. Stiamo facendo questo”. Mi piaceva la dualità data dal fatto che avevamo questa nuova cacciatrice più giovane che si trovava dove si trovava Buffy all’inizio della serie, e poi avremmo ripreso da dove si trovava Buffy ora. E vorrei cogliere l’occasione per dire che Ryan Kiera Armstrong è una superstar. Mi dispiace moltissimo che nessuno la consideri una vera fuoriclasse”. Per Gellar, quindi, “nessuno se lo aspettava, nemmeno il capo della Searchlight”, la società che ha prodotto il nuovo film Ready or Not 2 e che, allo stesso tempo, avrebbe dovuto realizzare anche il reboot di Buffy. “E ho ricevuto la telefonata proprio mentre stavamo salendo sul palco per la prima del loro film. Ed è anche il fine settimana in cui Chloé va agli Oscar come candidata alla Miglior regia per Hamnet. Il fatto che ci abbiano chiamato il venerdì di quello che avrebbe dovuto essere il giro d’onore di Chloé per un film incredibile, e la prima mondiale di qualcosa per cui ho lavorato duramente è...Questo la dice lunga”, ha spiegato. “Avevamo un dirigente del nostro show che non solo non era un fan dell’originale, ma si vantava in continuazione di non aver mai visto la serie per intero e di come non facesse per lui”. L'attrice ha aggiunto: “È davvero difficile quando si tratta di un franchise amato come Buffy, non solo in tutto il mondo, ma anche da me e da Chloé. Questo vi fa capire la dura battaglia che abbiamo dovuto affrontare fin dal primo giorno, quando il nostro dirigente è letteralmente orgoglioso di dire di non averlo mai visto”.
LA REAZIONE DEI FAN
Il 12 marzo, il giorno successivo alla notizia, Sarah Michelle Gellar ha condiviso sui social un video per comunicare ai fan la notizia. “Sono davvero triste di dover condividere questa cosa, ma volevo che lo sapeste direttamente da me. Purtroppo, Hulu ha deciso di non andare avanti con Buffy: New Sunnydale”, ha detto. “Se arriva l’apocalisse, potete comunque contattarmi”. I fan hanno espresso allo stesso tempo dispiacere e affetto. In particolare, un commento ha persino implorato l’intervento di Dolly Parton, che aveva realizzato la serie originale con la sua casa di produzione. “Vorrei che Dolly avesse una bacchetta magica da agitare. Ma non date la colpa a Dolly per questo!”, ha commentato Gellar, per la quale condividere la notizia della cancellazione dello show “è stata dura. Ma è stata anche un’opportunità per me di assaporare tutto l’affetto che mi veniva dimostrato”. Ha aggiunto: “Ma i fan, erano l’unica ragione per la quale facevamo questo show. Lo facevamo perché piace a tutti. Quindi come si fa a portare in scena uno show amato da qualcuno a cui non piace?”. L’attrice ha comunque affrontato la questione con Chloé Zhao. “Io e Chloé proviamo le stesse cose. Delusione. Non vogliamo deludere i fan. Fa male. Siamo rattristate per come e quando è stata gestita la situazione. Ma ho detto a Chloé, e sono stata molto precisa: “Domenica sera, indossa quella corona, percorri il tappeto rosso, goditi tutto l’affetto per ciò per cui hai lavorato e dimentica il resto”. Per me è importante che questo non sminuisca ciò che abbiam raggiunto e ciò che ha raggiunto lei. E c’è sempre tanto altro da fare”.
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IL FUTURO DEL PROGETTO
Per Sarah Michelle Gellar, è troppo presto per ipotizzare un futuro per il progetto. Secondo una fonte vicina, “la proprietà intellettuale appartiene a Disney. Allo stato attuale, non può essere ceduta altrove. Ma questo non significa che il team dietro al reboot, tra cui Sarah e Chloé, Nora e Lilla Zuckerman [le sceneggiatrici e produttrici esecutive, ndr], non possa mettere a drutto il proprio talento e le proprie idee altrove”. Altre fonti ritengono inoltre che, data la popolarità del franchise, Hulu intenda valutare i prossimi passi. Nel frattempo, l’attrice ha ricevuto messaggi di incoraggiamento dai membri del cast della serie originale di Buffy: “Da ognuno di loro. Soprattutto da David Boreanaz. Gli ho parlato ieri sera. Questo dimostra il legame duraturo che ci unisce”. Ha concluso: “Ma Buffy è senza tempo. E l'unica cosa che voglio che tutti questi fan sappiano è che la sua eredità è ancora viva e questo non la sminuisce. Non la cambia. Quell'eredità è ancora lì, per loro”.
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