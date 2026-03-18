“Stavo per salire sul palco davanti a tutti i fan. Hulu aveva deciso di non procedere con il revival di Buffy. Lasciatemi dire, nessuno se lo aspettava”. In un’intervista esclusiva alla rivista People, l’attrice Sarah Michelle Gellar, 48 anni, storico volto della cacciatrice di vampiri Buffy Summers nella serie tv cult della fine degli anni Novanta e dell’inizio degli anni Duemila Buffy l’Ammazzavampiri, ha commentato così la notizia della cancellazione del reboot Buffy: New Sunnydale, ricevuta l’11 marzo in occasione della première del suo nuovo film Ready or Not 2: Here I Come al SXSW Film & TV Festival con una telefonata inaspettata. Dopo la conclusione della serie tv, avvenuta nel 2003, i fan avevano richiesto a lungo il ritorno dello show. Per diversi anni, quindi, Gellar e la regista Premio Oscar Chloé Zhao avevano lavorato a un reboot per Hulu e per Searchlight Television. “Fin dal giorno in cui ho lasciato Sunnydale, mi hanno chiesto di tornare”, ha raccontato l’attrice. “E non mi era mai passato per la testa che avrei accettato. Poi, quattro anni fa, Chloé, la strega che è – lo dico in senso positivo – è entrata nella mia vita. In un solo incontro, mi ha convinta a dire di sì a qualcosa che non avrei mai preso in considerazione. Questo grazie al profondo amore, alla dedizione e alla passione che nutriva per questo personaggio. È stato come fare un salto indietro nel tempo”. Insieme, avevano girato un episodio pilota con protagoniste la stessa Gellar e una nuova cacciatrice, la giovane Ryan Kiera Armstrong. “Io e Chloé abbiamo parlato molto. I dialoghi sgorgavano spontaneamente. Quando ero sul set, era una follia. Era come dire: “Oh, siamo qui. Stiamo facendo questo”. Mi piaceva la dualità data dal fatto che avevamo questa nuova cacciatrice più giovane che si trovava dove si trovava Buffy all’inizio della serie, e poi avremmo ripreso da dove si trovava Buffy ora. E vorrei cogliere l’occasione per dire che Ryan Kiera Armstrong è una superstar. Mi dispiace moltissimo che nessuno la consideri una vera fuoriclasse”. Per Gellar, quindi, “nessuno se lo aspettava, nemmeno il capo della Searchlight”, la società che ha prodotto il nuovo film Ready or Not 2 e che, allo stesso tempo, avrebbe dovuto realizzare anche il reboot di Buffy. “E ho ricevuto la telefonata proprio mentre stavamo salendo sul palco per la prima del loro film. Ed è anche il fine settimana in cui Chloé va agli Oscar come candidata alla Miglior regia per Hamnet. Il fatto che ci abbiano chiamato il venerdì di quello che avrebbe dovuto essere il giro d’onore di Chloé per un film incredibile, e la prima mondiale di qualcosa per cui ho lavorato duramente è...Questo la dice lunga”, ha spiegato. “Avevamo un dirigente del nostro show che non solo non era un fan dell’originale, ma si vantava in continuazione di non aver mai visto la serie per intero e di come non facesse per lui”. L'attrice ha aggiunto: “È davvero difficile quando si tratta di un franchise amato come Buffy, non solo in tutto il mondo, ma anche da me e da Chloé. Questo vi fa capire la dura battaglia che abbiamo dovuto affrontare fin dal primo giorno, quando il nostro dirigente è letteralmente orgoglioso di dire di non averlo mai visto”.