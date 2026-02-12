9/16 ©Webphoto

I segreti di Twin Peaks è la serie tv per eccellenza, e non solo degli anni '90… Chi ha ucciso Laura Palmer? Lynch e Frost ce lo raccontano in maniera mirabile (qui a essere compianto è Lynch, morto nel 2025). Trasmessa su ABC dal 1990 al 1991, è ambientata in una cittadina immaginaria e racconta l’indagine sull’omicidio di Laura Palmer, guidata dall’agente FBI Dale Cooper, che scopre segreti oscuri della comunità. Un cult che ha influenzato la televisione successiva. Nel 2017 è stato realizzato un revival per Showtime, scritto da Frost e Lynch e diretto da Lynch.