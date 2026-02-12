Non solo Dawson's Creek, 15 serie tv anni '90 da guardare e riguardare. FOTO
La tragica scomparsa di James Van Der Beek (morto l'11 febbraio 2026, all'età di 48 anni) ha scosso i fan delle produzioni targate Nineties. Chi volesse concedersi una full immersion nel meglio della televisione di quegli anni ma non se la sentisse di guardare le avventure del compianto Dawson Leery, vi proponiamo qui alcune alternative. Dalle sitcom Friends e Il principe di Bel-Air fino a X-Files, Beverly Hills, 90210 e Buffy l'ammazzavampiri” ecco i migliori titoli per nostalgici
A cura di Camilla Sernagiotto