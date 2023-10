Un'estate fa, il cast della serie ripensa al 1990: ecco come eravamo

Lino Guanciale, Paola Pandolfi e Paolo Pierobon ricordano i loro anni '90. Cosa facevano, cosa ascoltavano, cosa guardavano. E pensano a cosa gli manca di quegli anni. Un'estate fa arriva il 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

Nel 1990, Lino Guanciale, Claudia Pandolfi e Paolo Pierobon avevano rispettivamente 11, 16 e 22 anni. E oggi che sono tre degli attori di Un’estate fa, la serie Sky Original in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 6 ottobre (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), tornano con la memoria a quegli anni, per ricordare cosa facevano, cosa ascoltavano, cosa guardavano. La clip è in testa a questo articolo.

La musica Qualcuno già studiava da attore, qualcuno invece non immaginava ancora cosa avrebbe fatto da grande o pensava a una carriera completamente diversa. Lino Guanciale adorava Freddie Mercury e stava per essere travolto dall'ondata grunge di Kurt Cobain (ma la sua canzone preferita era Notti Magiche di Edoardo Bennato e Gianna Nannini), Paolo Pierobon impazziva per i CCCP. Claudia Pandolfi, invece, da buona ginnasta, venerava Nadia Comaneci sopra ogni altro personaggio mondiale.

I PROGRAMMI TV In tv, Lino Guanciale guarda Fantastico, Claudia Pandolfi Mai Dire Gol, Paolo Pierobon… le televendite di notte… Tutti e tre, confessano, non si vestivano particolarmente bene, Claudia Pandolfi racconta di aver amato particolarmente dei jeans che non le donavano tanto. In quanto alla nostalgia, beh, se a Paolo Pierobon manca la mancanza di internet, Claudia Pandolfi ci pensa su e poi dice: "Se ci devo pensare così tanto vuol dire che non mi manca niente, sto bene oggi". Potete vedere la clip in testa a questo articolo.