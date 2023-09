Un'estate fa, Paolo Pierobon è l'ispettore Zancan

L'attore interpreta il ruolo nella nuova serie Sky Original. Un'estate fa arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre

Un’estate fa, la nuova serie Sky Original in arrivo dal 6 ottobre, è un giallo. E ogni giallo che si rispetti ha un ispettore pronto a indagare. L’ispettore di Un’estate fa si chiama Zancan ed è interpretato da Paolo Pierobon , che nel video che trovate in testa a questo articolo parla del suo personaggio. Un’estate fa arriverà il 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

IL RECUPERO DELLA MEMORIA

Zancan ha un suo metodo personale per far crollare i sospettati, spiega ancora Pierobon: fa lunghi giri di parole per arrivare al punto per destabilizzare chi ha di fronte. Ma al centro di Un’estate fa, spiega l’attore, c’è “il recupero della memoria, il tempo, il ricordo” e il modo in cui questo viene deformato dal presente. Potete vedere il video con Paolo Pierobon in testa a questo articolo.