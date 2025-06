Giorgio Armani in convalescenza salta le sfilate a Milano

Lo stilista, che compirà 91 anni a luglio, non parteciperà alle sfilate Emporio e Giorgio Armani durante la Milano Fashion Week. È a casa in convalescenza dopo un recente ricovero.

Giorgio Armani non parteciperà alle sfilate delle linee Emporio Armani e Giorgio Armani previste durante la Milano Fashion Week. Lo ha comunicato ufficialmente il gruppo Armani, spiegando che lo stilista è attualmente a casa in convalescenza dopo un recente ricovero in una clinica milanese. Per la prima volta, dunque, non sarà lui a salutare il pubblico al termine degli show, ruolo che sarà affidato a Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili