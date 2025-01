Paris Couture Week, la sfilata di Armani Privé Spring/Summer 2025

7/8 ©IPA/Fotogramma

Tra abiti fluidi e altri dal design strutturato (come quello in foto) Giorgio Armani pronuncia un incantesimo che ha composto parola per parola in venti anni e che solo lui è in grado di lanciare.

La Spring/Summer 2025 incanta per il modo in cui ogni creazione cattura la luce e la riflette. Ogni look è frutto di una ricerca stilistica che parte dallo studio e dalla combinazione dei tessuti stratificati affinché questi risultino abbaglianti anche di notte