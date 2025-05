Francis Ford Coppola contro Trump: "Chiude la porta agli investimenti"

A Francis Ford Coppola Donald Trump non piace. E di certo, il regista 5 volte premio Oscar (più uno alla memoria) è uno abituato a dire ciò che pensa. Così ha fatto ancora una volta, in un’intervista a GQ nella quale ha criticato duramente l’idea del presidente americano di imporre dazi sui prodotti cinematografici non americani. Per Coppola sarebbe come “sbattere la porta in faccia” a potenziali guadagni per gli Stati Uniti: “Non fa che creare incertezza – ha detto Coppola -. La gente non capisce che la precedente amministrazione ha avuto a che fare con una inflazione globale, non solo americana, e che il nostro Paese è quello che è riuscito a fronteggiare meglio questa tendenza riuscendo a incassare un sacco di denaro prima di questa amministrazione. Ci sono tanti soldi nel Paese e queste tariffe rappresentano una porta chiusa in faccia a quella che era una situazione molto prospera”.