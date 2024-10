Megalopolis, la recensione del film di Francis Ford Coppola

Presentato al Festival di Cannes e in preapertura alla Festa del cinema di Roma , il nuovo lungometraggio del regista italoamericano arriva nelle sale italiane dal 16 ottobre. Ed è una festosa, fantasmagorica Epifania dedicata a chi è innamorato pazzo della settima arte. Un travolgente delirio, un’autentica utopia. Un kolossal per forma e contenuto. Quindi il cinema “due camere e cucina” non abita qui. Altrimenti il film si sarebbe intitolato Micropolis. Dopo sciape, corrive, qualunquistiche rappresentazioni calligrafiche di futuri distopici tutti uguali, fintamente poveri, traboccanti di imbarazzanti effetti speciali e interpretazioni da filodrammatica di provincia, ci voleva un Maestro di 85 anni per mandare in pensione anticipata i mesti copisti del genere fantascientifico, giovani solo per l’anagrafe. Il cineasta, nato a Detroit il 7 aprile del 1939, ha il coraggio di fare un salto nell’ignoto, ma possiede pure il talento per architettare un’opera leggendaria ed epocale, come dimostra ampiamente la sua filmografia. Ed è un’emozione fortissima perdersi nella New Rome, un trip come il viaggio nel Cuore di Tenebra di Apocalypse Now , Ma forse ora è tempo di un rinascimento prossimo venturo. Non può piovere per sempre.

Da Apocalypse Now a un nuovo Rinascimento

Megalopolis possiede l’allure lisergico delle sequenze girate nella colonia francese visibili nella director’s cut di Apocalypse Now. In fondo Cesar, il protagonista del nuovo film di Coppola, è forse una versione filantropica del colonnello Kurtz: “Poteva diventare generale ma ha preferito diventare se stesso”. E di fronte alla corruzione e alla miseria morale che infestano la città di New Rome, riecheggiano le parole pronunciate dal capitano Benjamin L. Willard: “Era un modo particolare che avevamo qui di vivere con noi stessi: li facevamo a brandelli con una mitragliatrice e poi gli davamo un cerotto". Ma stavolta vince Frank Capra, in barba all’imperante nichilismo d’accatto, L’ottimismo della volontà, in questi tempi cupi, è rivoluzionario. La vicenda a tinte fosche vede una luce. Chissenefrega della verosimiglianza: non importava a Eisenstein quando girava La corazzata Potëmkin, perché dovremmo ricercarla in una favola moderna ispirata alla Congiura di Catilina avvenuta nel 6 a.C.?

Megalopolis è un cocktail Long Island più carico e poderoso del giovane Lawrence Fishburne che danza sulle note di I Can't Get No Satisfaction sul Patrol Boat River, lungo il fiume Nung. Magari è per questo che Coppola ha scelto la star afroamericana come narratore della vicenda chiamandolo Fundi Romaine. Perché tutte le strade portano a Roma, anzi a New Rome in una pellicola che omaggia e centrifuga Cabiria di Pastrone e Metropolis di Fritz Lang