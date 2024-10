Megalopolis, il red carpet del film a Roma. FOTO

L'autore statunitense, che è stato onorato dal Ministero della Cultura e da Cinecittà in mattinata, ha sfilato sotto i riflettori degli Studios romani per un proiezione speciale della sua ultima opera, in anteprima anche in sale selezionate. Alla serata evento anche la nipote del cineasta, la regista Gia Coppola. Tra gli invitati anche Vittorio Storaro, premiato con l'Oscar per la Fotografia di “Apocalypse Now”, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo e Stefania Sandrelli