Il primo ciak a Le Castella è avvenuto lunedì 27 maggio. L'attore turco, già protagonista di "Viola come il mare" e amatissimo in Italia, eredita così il ruolo a lungo interpretato da Kabir Bedi

La notizia di una nuova serie su Sandokan, con protagonista Can Yaman, risale al 2020. Lunedì 27 maggio il cast è arrivato a Le Castella, in Calabria. E, a condividere le prime immagini, è stato lo stesso attore.

Can Yaman diventa Sandokan

Nelle scorse settimane, Can Yaman ha postato video e foto degli allenamenti necessari a costruire un fisico muscoloso e possente. In pieno stile Sandokan. Ma ha anche condiviso alcuni dettagli delle lezioni di dizione prese: il copione della fiction, prodotta da Lux Vide, è tutto in inglese. Ora, eccolo condividere anche i primi scatti dal set. Un set che, per la maggior parte delle scene, verrà allestito in Calabria.

"Tra un ciak e l’altro prendo un momento di visualizzazione dei miei movimenti prima di ritornare all’azione. Terminata la quarta settimana delle riprese direi che vi regaleremo un capolavoro", ha scritto su Instagram l'attore turco, già protagonista di Viola come il mare. Mentre, su X, tanti sono gli scatti che lo vedono alle prese con i fan.

Can Yaman e il resto del cast sono dapprima stati in un castello toscano, poi si sono spostati ad Albano, e ora sono giunti a Le Castella (comune di Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone).