Sandokan, in Calabria via alle riprese della serie tv con Can Yaman

Inizieranno tra poco le riprese della serie televisiva Sandokan con protagonista Can Yaman.



Lo show vedrà i ciak in Calabria, nell’area industriale di Lamezia Terme, trasformata nella colonia inglese di Labuan. A fine aprile prenderà finalmente il via la produzione, a più di tre anni dalle prime anticipazioni sulla serie evento prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.



Come si apprende da Ciak Magazine, a Lamezia Terme “è iniziata la costruzione della colonia inglese di Labuan”. Il progetto gode del sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, come è stato comunicato ufficialmente nelle scorse ore sui social network.

Sarà l’attore turco Can Yaman a raccogliere l’eredità del leggendario Kabir Bedi.

Yaman interpreterà il nuovo protagonista dell’adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari, già portata sul piccolo schermo nel 1976 nello sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima e interpretato anche da Carole André, Philippe Leroy e Adolfo Celi, oltre a Bedi.