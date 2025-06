Il mestiere del successo: Case discografiche. Lo speciale su Sky TG24

Federica Pirchio incontra i leader del settore per svelare i segreti e il lavoro che si cela dietro i successi musicali. Non perdere lo speciale di Sky TG24, domenica 1° giugno alle 21.00. Disponibile anche sempre on demand

In questo approfondimento, Federica Pirchio ha incontrato i vertici delle principali realtà discografiche: Pico Cibelli, presidente – CEO di Warner Music Italy; Dario Giovannini, direttore generale di Carosello Records; Alessandro Massara, presidente - CEO di Universal Music Italia; Andrea Rosi, presidente - CEO di Sony Music Italy e Filippo Sugar, presidente - CEO del gruppo Sugar.

Come si riconosce un talento? Cosa significa, davvero, lavorare in una casa discografica? Quali sono i meccanismi – spesso invisibili – che trasformano una canzone in un successo? A queste e ad altre domande risponde lo speciale di Sky TG24 IL MESTIERE DEL SUCCESSO – CASE DISCOGRAFICHE, a cura di Federica Pirchio, domenica 1° giugno alle 21.00 su Sky TG24 e sempre disponibile on demand.

Un viaggio all’interno dell’industria musicale per svelare come funzionano davvero le case discografiche: dalla fase iniziale dello scouting, al rapporto con gli artisti, fino alle sfide imposte dall’avvento del digitale e dello streaming. I protagonisti raccontano la trasformazione di un mestiere che un tempo ruotava intorno alla vendita di un oggetto fisico e oggi si misura con algoritmi, social media e una produzione musicale in costante crescita dato che ogni giorno, nel mondo, vengono caricate online più di 100.000 nuove canzoni.

Lo speciale non manca di interrogarsi anche su temi cruciali e ancora irrisolti del settore, come la scarsità di donne nei ruoli apicali. E ancora: cos’è che fa davvero scattare la scintilla? Quanto conta l’identità artistica? E cosa significa investire in un talento controcorrente, anche a costo di un percorso più lungo?

Tra aneddoti personali, riflessioni generazionali e storie di artisti oggi diventati simbolo della scena italiana, IL MESTIERE DEL SUCCESSO – CASE DISCOGRAFICHE offre un racconto autentico e appassionato su un mondo in continua evoluzione, che continua a cercare – ogni giorno – la magia di una nuova canzone