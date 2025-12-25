Gli auguri di Natale dei vip, da Vasco Rossi alla famiglia Beckham

7/13 Instagram - Laura Pausini

LAURA PAUSINI - "Buon Natale A Tutti, a tutti i colori della pelle e del sangue, a tutte le religioni, alle idee di tutti. Che sia Pace e sia Luce in tutte le vostre case e le vostre Famiglie. Perché ogni mattina risplenda sempre il sole", scrive Laura Pausini su Instagram.