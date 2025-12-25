Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Gli auguri di Natale dei vip, da Vasco Rossi ai Beckham e Jennifer Lopez

Spettacolo fotogallery
13 foto
Instagram

Molte le celebrità che anche quest'anno si sono affidate ai propri canali social per fare gli auguri ai propri fan, svelando come stanno passando le feste

Spettacolo: Ultime gallery

Gli auguri di Natale dei vip, da Vasco Rossi alla famiglia Beckham

Spettacolo

Molte le celebrità che anche quest'anno si sono affidate ai propri canali social per fare gli...

13 foto

Harry Potter, le più belle scene della saga ambientate a Natale

Cinema

Come il rientro annuale a Hogwarts e la minacciosa presenza di Voldemort, nei film tratti dai...

15 foto

Da Una poltrona per due a Frozen, i 28 film di Natale da rivedere

Cinema

Da "Mamma ho perso l'aereo" a "Frozen", sono tante le pellicole che vale la pena recuperare (o...

28 foto

Ilenia Pastorelli compie 40 anni, ecco i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

L’attrice è nata a Roma il 24 dicembre 1985. Dopo alcune esperienze come modella e la...

14 foto
Ilenia Pastorelli

Uno rosso, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in prima tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 2, martedì 23 dicembre, il film del 2024 diretto da Jake Kasdan. Ad...

8 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Imani Dia Smith, la giovane stella di Broadway uccisa a 25 anni

    Spettacolo

    La giovane attrice che aveva incantato Broadway nel ruolo di Young Nala nel Re Leone è stata...

    Primavera, la recensione del debutto al cinema di Damiano Michieletto

    Paolo Nizza

    Addio a Pat Finn, volto di Friends e The Middle si spegne a 60 anni

    Serie TV

    Pat Finn, attore e improvvisatore americano, è morto a Los Angeles a 60 anni. Volto noto di serie...