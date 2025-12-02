Da Il Grinch a Elf, film natalizi per bambini da guardare in streaming

19/22 ©Webphoto

Nightmare Before Christmas (1993) è il capolavoro di Natale firmato da quel genio di Tim Burton e diretto da Henry Selick. Jack Skeletron combina Halloween e Natale in uno dei gioielli in stop-motion più amati di sempre. Burton e Selick sono riusciti a creare un capolavoro visivo e musicale. Il film è disponibile in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



