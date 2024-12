Natale davanti alla tv e sotto il vischio: film romantici da guardare

Durante le festività natalizie, non c’è niente di meglio che lasciarsi trasportare dalla magia del cinema, gustandosi le più coinvolgenti commedie d’amore. Da classici intramontabili come Love Actually fino alle novità di quest’anno, come Our Little Secret con protagonista Lindsay Lohan, ecco una lista di titoli perfetti per riscaldare il cuore e vivere l’atmosfera magica di dicembre

A cura di Camilla Sernagiotto