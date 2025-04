Gene Hackman, villa infestata dai topi: così si è diffuso l'Hantavirus

Proseguono le indagini sul caso della morte di Gene Hackman e di Betsy Harakawa con nuovi dettagli che emergono dalla ispezione della villa dove sono stati ritrovati i corpi dell'attore e di sua moglie lo scorso febbraio. Il Dipartimento della Salute del New Mexico ha rilevato la evidente mancanza di cura della villa di Santa Fe, carente delle condizioni igieniche elementari . L'abitazione era infestata dai topi , si apprende da un aggiornamento pubblicato da TMZ. La presenza degli escrementi dei roditori sarebbe, dunque, alla base della trasmissione dell'Hantavirus che ha portato a complicazioni polmonari letali per la pianista. Come è noto dalle successive indagini, Hackman sarebbe deceduto a una settimana di distanza dalla moglie ma per un arresto cardiaco .

La coppia sapeva della presenza dei roditori nella villa



Il sospetto della trasmissione dell'Hantavirus che ha colpito la moglie di Gene Hackman dai topi è stato confermato dalle rilevazioni del Dipartimento della Salute del New Mexico che ha richiesto a inizio marzo una prima valutazione delle condizioni della residenza dell'attore e della sua consorte.

La coppia, lei 63 anni e lui 95, faticava - evidentemente - a tenere in buone condizioni la tenuta di famiglia, una proprietà da 4 milioni di dollari che si estende in una vasta area sulle colline di Santa Fe.

L'ispezione ha evidenziato la presenza di almeno otto punti infestati dai topi. Escrementi e urine dei roditori sono stati trovati nel garage, nei capannoni e in due casette, sempre parte della proprietà.

La presenza di trappole per roditori suggerisce la consapevolezza da parte degli Hackman del problema cui, però, non sono riusciti a far fronte.

L'Hantavirus si trasmette dai roditori all'essere umano, generalmente, per contatto della cute lesa con materiale organico infetto o semplice inalazione.

Alcuni Hantavirus sono letali e generalmente la malattia si manifesta con l'influenza legata a complicazioni polmonari che, in stato avanzato o non curate - come è accaduto alla moglie dell'attore - portano al decesso tra le 24 e le 36 ore.

Betsy Arakawa avrebbe chiamato l'assistenza medica il 12 febbraio e la morte, stando all'autopsia, sarebbe sopraggiunta, il giorno seguente.