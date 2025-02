Morte Gene Hackman, il ricordo delle star sui social. FOTO

Il mitico attore di Hollywood, 95 anni, è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe Summit. Lo sceriffo Adan Mendoza ha confermato il decesso, escludendo segni di atto criminale, ma la causa della morte resta ignota. Hackman, celebre per oltre 100 ruoli, tra cui Lex Luthor nei film di Superman, si era ritirato dal cinema dopo Welcome to Mooseport nel 2004. In queste ore, i social si stanno riempiendo di omaggi a questa leggenda (IN AGGIORNAMENTO)

A cura di Camilla Sernagiotto