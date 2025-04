La cantante della hit sanremese Chiamo io chiami tu ha fatto quello che ha definito un "reality check" mostrandosi su Instagram con la pelle segnata dall'acne. Nella lunga caption sotto al video, la sua riflessione sincera sul periodo felice ma molto stressante che sta attraversando

La sua Chiamo io chiami tu è diventata un tormentone della stagione post-sanremese e, anche grazie alla coreografia virale associata al brano, ideata dallo spagnolo Carlos Diaz Gandia, la sua performer è ormai ovunque, richiestissima non solo in ambito musicale.

Gaia Gozzi, Gaia per i tanti fan che la seguono dagli esordi, ha usato i social mostarsi ai follower con la pelle senza trucco, segnata da uno sfogo di acne.

In quello che ha definito un "reality Check", Gaia è stata sincera nel parlare dell'acne come parte della sua quotidianità divisa tra servizi fotografici, promozione dell'album Rosa dei venti (uscito il 21 marzo) e preparazione di un live, il 7 maggio, cui seguirà un tour indoor per firmare copie ed incontrare i suoi ammiratori.

Il video "reality check" sui social Gaia ha dialogato coi suoi follower per mostrare ciò che sta affrontando da giorni, la lotta con "una pelle che urla, chiede aiuto, una tregua". La descrizione è corredata da un video in cui la cantante si mostra struccata col viso segnato da uno sfogo di acne importante, manifestazione di un corpo sotto stress.

Lo sfogo non è una novità per lei che in passato aveva raccontato di soffrire di acne, con sfoghi che diventavano più seri nei momenti in cui si sentiva sotto pressione.

Questa volta lo sfogo è importante e Gaia, con la consueta onestà, ha voluto raccontare ciò che le sta accadendo.

"Ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me", ha scritto su Instagram a corredo di un filmato girato verosimilmente a casa, dove sfoggia la felpa comoda e le clip tra i capelli.

La cantante ha ammesso di aver trascurato i segnali di allarme dell'ultimo periodo, presa dagli impegni pressanti del post-Sanremo e del lancio del nuovo lavoro in studio. Ora, però, deve ascoltarsi perché "il nostro corpo è il nostro universo", scrive e "se chiama, devo per forza rispondere". Vedi anche Star bellissime al naturale: chi non teme di mostrare i propri difetti

Gaia, ascoltare il proprio corpo per guarire Gaia deve ascoltare i segnali del suo corpo e assecondare i tempi della sua guarigione. Non sparirà né si isolerà, ha confermato nel post, ma è ora per lei di seguire con scupolo le indicazioni e i consigli del team di professionisti che la seguirà e la aiuterà a superare questo momento recuperando il suo benessere.

La pubblicazione del video per lei è un passaggio importante di questo processo. Aver parlato coi fan e col pubblico la aiuta a vincere la timidezza normalizzando un problema di salute che è molto comune e che non è estraneo a molti volti dello showbiz internazionale, da Rihanna a Kendall Jenner, a Miley Cyrus alla nostra Aurora Ramazzotti, donne bellissime che non hanno fatto mistero delle loro problematiche di pelle e delle loro fragilità.

Anche Gaia vive il conflitto tra "la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti", per usare parole sue.

I fan l'hanno già riempita di messaggi di comprensione e di affetto.