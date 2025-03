Chi è Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia Gozzi diventato virale

A fare di Carlos Diaz Gandia una vera celebrità è stata Gaia, con la sua Chiamo io chiami tu, portata all'ultimo Festival di Sanremo. Il video in cui la cantante, in sala prove, segue le mosse di Carlos e il suo "Shom sha sha tichita-tà-tà", ha letteralmente spopolato. Tanto che ne è stato estratto un meme, applicato ai contesti più diversi. Ora, per strada lo riconoscono. E Fabio Fazio l'ha voluto a Che tempo che fa. "Nel mio lavoro sono sempre stato abituato a stare dietro alle telecamere, ora mi stanno chiedendo di fare tv. È stato scioccante. Sono molto grato che mi apprezzino", ha raccontato a Fanpage. Spiegando di aver conosciuto Gaia in occasione di Sesso e Samba, e di averla subito trovata interessante per quel suo mix tra Italia e Brasile: "È una persona forte. Le dico sempre che se volesse potrebbe smettere di fare la cantante e iniziare una carriera da ballerina". Quando ha scoperto d'essere diventato virale grazie a Chiamo io chiami tu si trovava in Spagna. Ed è stato sorprendente, ma anche un po' frastornante, ritrovarsi famoso. Tuttavia, ha subito capito l'importanza di quella opportunità. Migliaia di nuovi fan sono arrivati sul suo profilo, hanno visto i suoi lavori, e hanno capito chi è davvero Carlos Diaz Gandia.