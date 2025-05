Motorheads, cosa sapere sulla serie tv teen a tema automobilistico

Il titolo del sesto episodio è ‘Riassemblare’. Ecco la trama: “Marcel riceve brutte notizie su suo padre, così i suoi amici lo portano al White Knuckle Run, un evento di motocross per quad nella vicina West Newton. Logan e Sam fanno un viaggio in auto per andare a trovare la mamma di Marcel. Lo sceriffo Hugo Young chiede aiuto a Ray per trovare alcuni criminali locali. Harris sfida Zac”.