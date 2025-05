Mi Ami Festival 2025, quello che c'è da sapere sulla 19esima edizione

La nuova edizione del festival è in programma giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 maggio. Questa la descrizione dell'appuntamento presente sul sito: "MI AMI è un festival musicale multi palco e multi line-up, con quattro palchi che suonano contemporaneamente, giunto alla diciannovesima edizione. Si esibiscono oltre settanta artisti, da giovedì 22 maggio a sabato 24 maggio all’Idroscalo di Milano. Gli artisti in line up si esibiscono in show completi, concerti veri".