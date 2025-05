Cannes 2025, Palma d'Oro per A Simple Accident. Tutti i vincitori

L'attrice e produttrice australiana Cate Blanchett ha consegnato la Palma d’Oro al regista iraniano Jafar Panahi per il film A Simple Accident. “Il cinema è un luogo dove possiamo confrontarci, discutere. Il cinema è pericoloso. Il cinema è vita", ha detto Blanchett, che ha sottolineato il ruolo della settima arte come spazio di libertà e di resistenza.

Panahi è infatti una figura simbolo del dissenso in Iran, tanto da aver realizzato la pellicola dopo anni di censura e repressione: per oltre un decennio ha ricevuto il divieto di lasciare il Paese, e ha trascorso lunghi periodi in carcere, dove ha raccolto i racconti che ora ha trasformato in un’opera di grande forza narrativa e umana. "Credo che sia il momento per chiedere a tutti gli iraniani che sono nel mondo: mettiamo da parte problemi, le differenze, la cosa più importante è la libertà del nostro Paese", ha detto durante la premiazione. "Il cinema è una società, nessuno ha il diritto di dirci cosa fare e cosa non fare".

A Simple Accident racconta la storia di una famiglia in viaggio verso casa. Una notte, la loro auto investe un cane. Si tratta di un evento apparentemente banale che, però, innesca una spirale drammatica. Il padre si ritrova infatti in un’officina, dove crede di riconoscere nel meccanico l’uomo che l'aveva torturato in prigione. Incerto sulla sua identità, coinvolge allora altri ex detenuti in una dolorosa indagine alla ricerca della verità.

“Per il cuore e la tenerezza, per la libertà ritrovata, per la vita nuova", ha commentato la scelta la Presidente di Giuria, Juliette Binoche.

