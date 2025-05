Cannes 2025, la classifica dei 20 abiti più belli sul red carpet. FOTO

15/20 ©Getty

6. ANDIE MACDOWELL in Mugler - L'uscita dell'attrice di Sesso, bugie e videotape in smoking è stata una delle più discusse nei primi giorni del Festival. Look maschile come reazione al rigido dress code imposto alle ospiti del red carpet? Lei non ci bada e spazza via a colpi di classe sofisticata gli stereotipi. Col papillon di velluto e le scarpe coi cristalli (di Santoni)