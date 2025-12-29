Planet Funk, il 16 gennaio esce il nuovo album Bloom

Un anno di musica, studio e palchi internazionali sono culminati in un album che promette di fare load gioia dei fan di vecchia data così come allettare le orecchie degli estimatori dell’ultima ora.

La nuova opera discografica si intitola Blooom e nasce al termine di un periodo particolarmente intenso e prolifico: dodici mesi segnati da un’attività continua tra produzione in studio, collaborazioni artistiche e concerti dal vivo in Italia e all’estero. Alex Neri, impegnato come DJ e alle tastiere e ai sintetizzatori, Marco Baroni alle tastiere, al pianoforte e alla programmazione, Dan Black alla voce e alla chitarra e Alex Uhlmann alla voce e alla chitarra hanno attraversato un percorso creativo che oggi confluisce in una nuova fase del progetto. Questo cammino si traduce in un’energia rinnovata e in uno sguardo ancora più aperto, proiettato verso ciò che verrà.

Il disco arriva a un anno da Nights in White Satin

Esattamente un anno prima, i Planet Funk avevano pubblicato Nights in White Satin, un singolo che aveva raggiunto le posizioni più alte delle classifiche radiofoniche e che aveva inaugurato una stagione fitta di concerti e dj set, sviluppatasi sia sul territorio nazionale sia su scala globale.

A quel primo segnale sono seguiti I get a rush, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix del loro successo A me mi piace e il brano E’ Naturale realizzato insieme a Francesca Michielin. Uscite diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità del gruppo di rinnovare il proprio linguaggio e di dialogare con mondi musicali eterogenei senza perdere coerenza e identità.