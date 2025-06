I Planet Funk sono tornati con I Get A Rush

Dan Black ha raccontato: “I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari. La canzone parla anche di come, semplicemente essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica”

Il brano, uscito a pochi giorni dalla scomparsa di Domenico GG Canu, invita a cogliere ogni momento della propria vita. Dan Black ha raccontato: “I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari. La canzone parla anche di come, semplicemente essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica — come essere avvolti da una meravigliosa luce bianca e calore”.

A febbraio i Planet Funk si sono esibiti dal palco galleggiante Costa Toscana durante la finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO) con la conduzione di Carlo Conti. Il collettivo multiplatino vanta numerosi singoli di successo internazionale: da Chase the Sun a Who Said passando per Inside All The People e The Switch.