Planet Funk, è uscito il brano Nights In White Satin

Tra i grandi successi del collettivo ricordiamo sicuramente le canzoni Chase the Sun, Inside All the People, The Switch, Stop Me e Lemonade

È tornato il collettivo che ha conquistato il mondo. I Planet Funk hanno pubblicato il nuovo brano Nights In White Satin raccogliendo immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica.

Approfondimento Tornano i Planet Funk: il brano The World’s End esce il 6 gennaio

Il 27 dicembre il collettivo è tornato con il brano Nights In White Satin, una nuova versione del brano del gruppo inglese The Moody Blues. Parallelamente, i Planet Funk hanno distribuito il videoclip della canzone raccogliendo oltre 20.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Dal debutto nel 1999 al nuovo singolo, in venticinque anni i Planet Funk hanno rivoluzionato la scena musicale dance ed elettronica a livello internazionale imponendosi come una delle realtà più innovative e poliedriche del panorama.

Approfondimento "Singolarmente", i 23 singoli usciti e da non perdere

Tra i progetti discografici più amati dei Planet Funk troviamo sicuramente Non Zero Sumness e The Illogical Consequence, distribuiti rispettivamente nel 2002 e tre anni dopo. Per quanto riguarda i singoli ricordiamo Chase the Sun, Inside All the People, The Switch, Stop Me e Lemonade.

Ecco il testo del nuovo brano Nights In White Satin:

Never reaching the end

Letters I've written

Never meaning to send

Beauty I'd always missed

With these eyes before

Just what the truth is

I can't say anymore

'Cause I love you

Yes, I love you

Oh, how I love you

Nights in white satin

Never reaching the end

Letters I've written

Never meaning to send

Gazing at people

Some hand in hand

Just what I'm going through

They can't understand

'Cause I love you

Yes, I love you

Oh, how I love you

Yes, I love you

'Cause I love you

Yes, I love you

Oh, how I love you

Oh, how I love you

Oh, how I love you