Addio a Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys

Si è spento a 82 anni Brian Wilson, il visionario co-fondatore dei Beach Boys, tra i nomi più influenti nella storia del rock statunitense. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che non ha fornito ulteriori dettagli. Avrebbe compiuto 82 anni la prossima settimana.

Nato a Inglewood, in California, il 20 giugno 1942, Wilson ha fondato i Beach Boys nei primi anni Sessanta insieme ai fratelli Carl e Dennis, trasformando l’energia solare della West Coast in una colonna sonora globale. Brani come California Girls, I Get Around e Don't Worry Baby hanno segnato un’epoca, portando l’armonia vocale e la sperimentazione sonora a livelli fino ad allora inediti nel panorama pop.