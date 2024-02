Brian Wilson dei Beach Boys soffre di demenza. Chiesta tutela legale

Musica

Difficile non tributare il giusto “respect” a una voce come quella di Aretha Franklin. Devono averlo pensato anche nella redazione di RS dove hanno dato alla regina del soul la sua corona, senza troppe discussioni. La leggendaria cantante di classici come Chain of Fools e Think , colei che aveva coltivato il suo talento a bottega dalla leggendaria Mahalia Jackson, oggi è la numero uno di tante classifiche. Un risultato quasi ovvio perché lei in fondo, come dice Mary J. Blige, è “la ragione per cui le donne vogliono cantare”

Sam Cooke sapeva cantare con la sua voce praticamente qualsiasi cosa. Provate a mettere in bocca a un altro versi come “Don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you” e avrete una banale canzonetta d’amore non al livello della sua Wonderful World. Cooke è stato tuttavia anche un artista impegnato, attento alle tematiche sociali e ai diritti civili, una voce in grado di cantare capolavori come A Change Is Gonna Come del 1964