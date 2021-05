"Pet Sounds" dei Beach Boys compie 55 anni: 10 cose da sapere

L'album capolavoro del gruppo californiano usciva il 16 maggio del 1966. Allontanandosi dall'immaginario surf dei primi successi, Brian Wilson guida la band in un'opera stratificata, tra orchestrazioni e armonie vocali complesse, realizzando un album capace di segnare profondamente la musica pop. Ecco 10 curiosità sul disco

Il 16 maggio del 1966 usciva “Pet Sounds”, il disco dei Beach Boys che, accolto tiepidamente agli inizi, negli anni ha acquisito lo status di capolavoro assoluto del pop. Quasi un album solista del leader della band Brian Wilson, “Pet Sounds” segna l'allontanamento dall’immaginario surf e californiano dei primi successi della band, approdando a un sound stratificato, sul solco del Wall of sound di Phil Spector: armonie vocali intricate e arrangiamenti vertiginosi, tra un’imponente orchestra, tecniche di registrazione avveniristiche per l’epoca e l’integrazione di suoni insoliti come campanelli di biciclette e l'abbaiare dei cani. In pratica, una sorta di "sinfonia pop barocca", capace di segnare indelebilmente i Sixties ma anche le generazioni future, e che ha stregato primi fra tutti anche i Beatles. Ecco le 10 cose da sapere su questo album epocale.

La reazione della band ai primi demo approfondimento Bob Marley, 40 anni fa moriva l'icona del reggae: i brani più belli L'album è quasi un'opera solista di Wilson, scritta dall'artista lontano dalla band. "Cosa è 'sta roba? Dove sono i surf e le auto veloci?". Questa in sintesi fu la reazione degli altri Beach Boys - appena tornati da un tour in Giappone - quando Wilson fece sentire loro i demo di gran parte delle canzoni, che aveva realizzato in solitaria e che sarebbero finite nel disco. La lunga lavorazione Brian Wilson impiegò oltre un anno per realizzarlo, lo stesso lasso di tempo in cui i Beach Boys pubblicavano normalmente due-tre album. Due mesi furono necessari solo per realizzare i testi, scritti insieme al pubblicitario Tony Asher, abile nel tradurre e a interpretare su carta le visioni e il mondo interiore di Brian Wilson. Gli strumenti Wilson chiese e ottenne di avere in studio alcuni dei migliori turnisti dell’epoca, anche di provenienza classica, per assecondare la sua visione musicale. E poi una grande orchestra: violini, ottoni, pianoforte, clavicembalo, armonica, fisarmonica, sassofono, flauto, clarinetto, vibrafono, triangolo, marimba, tamburello, campanelli, due bassi, chitarre, batteria, percussioni varie e, per la prima volta su un disco pop, una variante del theremin. Ma non solo: sono tantissimi i suoni insoliti inseriti nei brani, tra cani che abbaiano, campanelli di bicicletta e lattine di Coca Cola. Un muro di suono La tecnica di registrazione e l’utilizzo dello studio da parte di Wilson si era sviluppata negli anni e probabilmente raggiunse il suo apice proprio con “Pet Sounds”. Il disco si basava in pratica su una rielaborazione del Wall of Sound creato dal celebre produttore Phil Spector. Wilson creò prima le basi con l'intera orchestra che suonava dal vivo, per poi aggiungere le parti vocali. Proprio come Spector, Wilson fu un pioniere dell'uso dello studio come strumento: esplorava le nuove combinazioni di suoni che emergevano dall'uso simultaneo di diversi strumenti elettronici e le univa alle voci con eco e riverbero. Spesso raddoppiava le parti di basso, chitarra e tastiere, accorpandole con suoni di strumenti insoliti per inventare nuovi sound. L'apparente semplicità delle canzoni di Wilson è spesso confrontata con i suoi arrangiamenti molto più complessi e avventurosi di quanto ci si aspetti dalla musica pop.