In “Blonde on blonde” si alternano cavalcate come “Leopard-Skin Pill-Box Hat" e "Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again", a brani più dolci e sensuali come “I want you” e “Just like a woman”. Il brano di chiusura è l’intimo sogno della lunghissima “Sad eyed lady of the Lowlands”