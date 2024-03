6/22 ©Getty

Let The Canary Sing è il documentario su Cindy Lauper diretto da Alison Elwood. Si tratta di un docufilm che offre una retrospettiva sulla vita privata e professionale della cantante. Il film è uscito in concomitanza con il quarantennale dall’uscita del primo disco di Cindy Lauper, ossia She’s So Unusual (1983). Nella foto: Cyndi Lauper si esibisce dopo la première di Let the Canary Sing durante il Tribeca Festival 2023 al Beacon Theatre, a New York



Girls Just Want To Have Fun, com'è cambiata Cyndi Lauper