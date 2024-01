Back to Black, il nuovo film biografico su Amy Winehouse, si è finalmente svelato. L'ha fatto con un trailer, che mostra l'incredibile somiglianza tra la cantautrice e Marisa Abela, attrice della serie TV Industry.

Back to Black, il trailer

Diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio), Back to Black si basa su una sceneggiatura scritta da Matt Greenhalgh (Le stelle non si spengono a Liverpool). Regala uno sguardo mai visto prima sull’ascesa di Amy Winehouse, e sull’uscita del suo rivoluzionario album Back to Black. Il film è raccontato dal punto di vista di Amy. Si concentra sulla donna dietro il fenomeno, e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di sempre. "Non scrivo musica per essere famosa", dice Abela / Amy Winehouse nel trailer. "Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi". Accanto a lei, nei panni del marito Blake Fielder-Civil, Jack O'Connell. Eddie Marsan interpreta il padre di Winehouse, Mitch Winehouse, Juliet Cowan la madre, Janis Winehouse-Collins, Lesley Manville la nonna, Cynthia Winehouse. Ad attirare l'attenzione, più di tutto, è però la somiglianza di Marisa Abela con la vera Winehouse. Nota per aver interpretato la privilegiata ma tormentata Yasmin Kara-Hanani nella serie Industry, l'attrice britannica ha recitato anche in Cobra, in Caccia all'agente Freegard e in She Is Love.