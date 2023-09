Måneskin, la cover di Back to Black di Amy Winehouse a New York. VIDEO

I Måneskin , reduci dalla vittoria nella categoria Best Rock agli MTV Video Music Awards , hanno conquistato New York. Non solo con il concerto organizzato a sorpresa a Times Square , ma anche con l a tappa sold-out del RUSH! World Tour al Madison Square Garden , “the world’s most famous arena” che per il frontman Damiano David “è uno dei posti più importanti dove puoi sognare di esibirti”. Durante lo show i Måneskin sono tornati alle origini con una cover di Back to Black di Amy Winehouse suonata dal chitarrista Thomas Raggi , lo stesso pezzo che il gruppo aveva suonato nelle Rooftop Sessions sei anni fa quando la partecipazione a X Factor ( VAI ALLO SPECIALE ), la pubblicazione degli album e il successo mondiale erano ancora lontani.

UN SUCCESSO INARRESTABILE

Nella serata al Madison Square Garden i Måneskin hanno suonato grandi hit, incluso il nuovo singolo Honey (Are You Coming?) e altre cover, la più che nota Beggin’ e Humble di Kendrick Lamar in versione elettrica. Ora la band proseguirà il tour mondiale negli Stati Uniti, in Sud America, in Giappone, in Regno Unito, in Europa e, per la prima volta, anche in Australia.