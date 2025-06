Jared Leto accusato di molestie sessuali da nove donne

Le accuse

Secondo i racconti, Leto avrebbe rivolto domande esplicite a una ragazza di 16 anni, sarebbe apparso nudo davanti a una ragazza diciassettenne uscendo da una stanza e si sarebbe masturbato davanti a una diciottenne chiedendole di toccarlo a sua volta.

Anche la modella Laura La Rue ha raccontato di aver subito molestie da Leto a un evento di beneficenza nel 2008, quando aveva 16 anni. Secondo quanto riportato da People.com, l’attore avrebbe flirtato con la ragazza minorenne. Fatti, questi, smentiti da un rappresentante della star di Hollywood, ma piuttosto circostanziati nel racconto della modella, che ha riferito come “Leto uscì nudo da una stanza come se fosse normale, avevo 17 anni”. Sempre secondo la donna, Leto avrebbe continuato a chiamarla per settimane dopo che lei aveva rifiutato un invito a una festa, facendole domande esplicitamente rivolte alla sua attività sessuale. Una di queste chiamate sarebbe stata ascoltata anche dalla madre della ragazza, che ha testimoniato per la figlia.

Un’altra donna ha raccontato di aver preso parte a una festa a casa dell’attore nei primi anni Duemila. All’epoca lei aveva 18 anni e ha raccontato di “non essere stata affatto la più giovane tra le presenti”, spiegando che nel corso della festa le ragazze venivano convinte a fare il bagno nude in piscina.