Primavera Sound 2025, Chappell Roan headliner del terzo giorno

Dopo essere stata la Apple Girl per Charli xcx nella prima serata del Festival, Chappell Roan fa il suo debutto sul palco del Primavera Sound: l’artista è la protagonista dell’ultima giornata. Per celebrare al meglio questa occasione, la Midwest Princess ha cantato in anteprima un nuovo brano, Subway. Ma ha fatto ballare tutti con Hot To Go (con tanto di coreografia) e Femininomenon, e anche commuovere un po’ sulle note di Pink Pony Club. Il racconto dell’inviata a Barcellona

Il clima che si respira è veramente speciale, che raramente si trova in uno spazio così ampio come questo. Il primo assaggio di bellissimo delirio si assapora quando Chappell intona Femininomenon, brano tratto dall’album The Rise and Fall of a Midwest Princess: un urlo si alza dalla folla, che canta e balla senza sosta. Poi qualche istante di pausa per riprendere fiato ed energie, e Chappell fa una sorpresa: “Questa sera canto in anteprima un nuovo brano, si chiama Subway”, dice la cantautrice. È una ballad in perfetto stile Chappell, che parla d’amore ed è perfetta per creare un clima di romanticismo, che comunque si sente sempre durante il concerto dell’artista.

The rise (and NOT Fall) of a Midwest Princess

La festa poi prosegue con Pink Pony Club e con altri successi di Chappell Roan, che conclude il suo concerto visibilmente emozionata sulle note di Good Luck, Babe!. Un saluto che suona di arrivederci, un augurio rivolto a tutti da parte di Chappell, portavoce di tutti. Di lei, pochi mesi fa, diceva: “Sono nata in un piccolo paese del Missouri, dove l’omosessualità è considerata un peccato. Sono cresciuta da vera God Girl, andavo a messa tre volte a settimana anche se, dentro di me, ho sempre avuto il desiderio di diventare una cantante e performer di successo. Da chi prendevo ispirazione? Kesha, Katy Perry e Lady Gaga anche se, quando guardavo il video del brano Alejandro, pensavo fosse troppo esplicito. Crescere in quell’ambiente mi faceva sentire una peccatrice, perché sapevo di essere omosessuale”. Mai avrebbe pensato che poco tempo dopo il suo album The Rise and Fall of a Midwestern Princess, uscito a settembre 2023 e passato un po’ in sordina, avrebbe collezionato una media di 68 milioni di stream a settimana. E che avrebbe cantato davanti a migliaia di persone ad alcuni dei festival più importanti al mondo, Primavera Sound incluso. E che, soprattutto, con le sue canzoni sarebbe stata la voce di tante persone. È la musica, bellezza. Anzi: è la musica di Chappell, Chappell Roan.