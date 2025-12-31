L'Inghilterra guarda già al nuovo anno celebrando alcune delle sue personalità più note attraverso la pubblicazione ufficiale della UK Honours List 2026. L’elenco comprende oltre 1.100 nomi e rappresenta uno dei momenti istituzionali più significativi della vita pubblica britannica. Tra i destinatari dei riconoscimenti emergono due figure di primo piano dello spettacolo internazionale: gli attori, entrambi al centro di un periodo particolarmente rilevante delle rispettive carriere

Con la fine delle festività natalizie, il Regno Unito guarda già al nuovo anno celebrando alcune delle sue personalità più note attraverso la pubblicazione ufficiale della UK Honours List 2026. L’elenco, reso pubblico il 29 dicembre 2025, comprende oltre 1.100 nomi e rappresenta uno dei momenti istituzionali più significativi della vita pubblica britannica. Tra i destinatari dei riconoscimenti emergono due figure di primo piano dello spettacolo internazionale: Idris Elba e Cynthia Erivo, entrambi al centro di un periodo particolarmente rilevante delle rispettive carriere. Idris Elba si appresta a tornare sugli schermi con una nuova stagione della serie Apple TV Hijack, attesa per il mese successivo, mentre Cynthia Erivo arriva da un anno segnato dal successo legato a Wicked. In questo contesto professionale già favorevole, l’annuncio delle onorificenze conferisce ai due artisti un’ulteriore consacrazione pubblica. Con la pubblicazione della lista, il 2026 sembra arrivare in anticipo e con un’impronta solennemente istituzionale per i due interpreti britannici.

Idris Elba nominato Cavaliere del Regno Tra i destinatari delle onorificenze, Idris Elba è stato insignito del titolo di Knight of the Realm da Re Carlo III e dal governo guidato da Keir Starmer. Da questo momento, il suo nome ufficiale diventa Sir Idris Elba. Il riconoscimento arriva nell’ambito di una cerimonia che coinvolge figure provenienti da ambiti molto diversi della vita pubblica britannica, ma nel suo caso la motivazione non è legata direttamente ai ruoli che lo hanno reso celebre, come The Wire, Luther o A House of Dynamite, né alla regia di Yardie del 2018 o alle sue attività musicali come DJ. Come specificato nella proclamazione ufficiale, l’onorificenza è stata conferita per i suoi “servizi ai giovani”. In particolare, viene riconosciuto l’impegno di Idris Elba attraverso l’Elba Hope Foundation, organizzazione benefica impegnata nel sostegno all’empowerment delle comunità, nell’educazione, nell’advocacy giovanile e nello sviluppo sostenibile. Un lavoro che si inserisce in un percorso già segnato da precedenti riconoscimenti, dato che Idris Elba era già stato insignito dell’OBE. Approfondimento Hijack, tutto quello che c'è da sapere sulla serie TV con Idris Elba

Cynthia Erivo e il conferimento dell’MBE Accanto a Idris Elba, anche Cynthia Erivo figura tra i nomi di maggiore rilievo dell’edizione 2026 della lista. L’attrice e artista, definita come “Actor, Singer, Producer and Author”, ha ricevuto il titolo di Member of the Order of the British Empire (MBE). La motivazione ufficiale indica il riconoscimento “per i servizi alla musica e al teatro”. Cynthia Erivo, vincitrice di un Golden Globe e considerata una candidata quasi certa agli Oscar, viene così premiata per un contributo artistico che abbraccia più discipline e che ha avuto un impatto significativo nel panorama culturale contemporaneo. Approfondimento Wicked 2, Ariana Grande e Cynthia Erivo e i tatuaggi coordinati

Le parole del Primo Ministro Keir Starmer Commentando la pubblicazione della nuova lista delle onorificenze, il Primo Ministro Keir Starmer ha sottolineato il valore simbolico e civile dei riconoscimenti assegnati. “La lista delle onorificenze di quest’anno celebra il meglio della Gran Bretagna, persone che mettono il bene comune davanti a se stesse per rafforzare le comunità e cambiare le vite”, ha dichiarato. “La loro dedizione silenziosa parla del Paese dignitoso e compassionevole di cui siamo orgogliosi. A nome dell’intera nazione, grazie e congratulazioni a tutti coloro che sono stati riconosciuti oggi”. Approfondimento Idris Elba in Luther: Verso L’Inferno. La recensione

Altri protagonisti della New Year’s Honours List L’elenco dei premiati include numerose personalità di spicco. Tra queste figurano l’ex amministratrice delegata di Channel 4 Alex Mahon e l’ex chief content officer della BBC Charlotte Moore, che nel corso di una lunga carriera presso l’emittente pubblica ha commissionato numerosi successi prima di passare a Sony all’inizio di quest’anno. Sono stati inoltre premiati Roy Clarke, creatore di Last of the Summer Wine, e la comica Meera Syal, diventata dame per i servizi resi alla letteratura, al teatro e alla beneficenza.

Richard Osman, già dirigente di Endemol Shine e co-conduttore di Pointless, nonché autore del libro Thursday Murder Club da cui è stato tratto un film Netflix, ha ricevuto l’OBE per i servizi alla letteratura e alla radiodiffusione. Anche Jayne Torvill e Christopher Dean, stelle di Dancing on Ice e medaglie d’oro olimpiche del 1984, sono stati insigniti rispettivamente dei titoli di dame e knight per il loro impegno benefico. Approfondimento Christopher Nolan nominato Cavaliere dell'Impero da Re Carlo