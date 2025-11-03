Wicked 2, Ariana Grande e Cynthia Erivo e i tatuaggi coordinati

Ariana Grande e Cynthia Erivo erano considerate globalmente grandi artiste già prima di girare Wicked ma non c'è dubbio che i due film diretti da Jon M. Chu, basati sull'omonimo musical di Broadway ambientato nel magico regno di Oz, hanno cambiato la rotta delle carriere delle due attrici per sempre. Per questa ragione le due interpreti principali della pellicola si sono tatuate scritte e simboli che ricorderanno permanentemente ad entrambe l'esperienza sul set e i loro iconici personaggi . Il tatuaggio con la scritta "For Good" , che Erivo e Grande si sono fatte inchiostrare nel palmo della mano già qualche tempo fa, è apparso sui social in un post che ricorda al pubblico che è iniziato il conto alla rovescia per l'uscita del film. " Happy Wicked Month ", si legge online. Il titolo arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 novembre .

Grande ed erivo: tutti i tatuaggi a tema col film

È passato quasi un anno da quando nel mondo è scoppiata la Wicked-mania ed è tempo, ormai, di tornare ad immergersi nelle atmosfere del musical di Broadway che ha fatto scuola dai primi del Duemila per riprendere la storia di Elphaba, Glinda e i loro amici da dove l'avevamo lasciata col primo film del 2024 che si è distinto agli Oscar con ben dieci candidature.

Da due anni, per i cinefili e gli amanti della cultura pop, Novembre è il mese di Wicked e i fan dell'adattamento cinematografico dell'opera teatrale non vedono l'ora di godersi il tour promozionale della pellicola che, nel 2024, ha imposto Ariana Grande e Cynthia Erivo come icone fashion di altissimo livello.

Cosa staranno preparando le due star candidate all'Oscar per quest'anno? Per adesso si sono limitate a mostrare uno dei tatuaggi coordinati che si sono fatte durante le lunghe stagioni delle riprese del musical in due parti. La scritta "For Good" è sia il titolo del secondo film che il nome di uno dei brani principali della storia.

Non si tratta dell'unico segno che le due attrici hanno scelto di farsi tatuare durante la lavorazione del kolossal musicale. Sulle mani entrambe hanno anche un papavero stilizzato, fiore simbolo del regno di Oz.

Poi, sulle caviglie, l'una ha l'iniziale della lettera del personaggio dell'altra nel film: Grande ha la "E" di Elphaba ed Erivo ha la "G" di Glinda.

Inoltre, Cynthia Erivo ha aggiunto ai suoi tatuaggi una scopa come quella della sua strega mentre Grande ha un disegno vintage che raffigura Glinda su una mano.

C'è poi ancora una coppia di tatuaggi che le due attrici hanno fatto insieme in tema col film ma il soggetto è top secret.