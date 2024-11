Wicked, le differenze tra il film e il musical

Al cinema è arrivato l'adattamento della prima metà del musical teatrale. In attesa del seguito (nelle sale nel 2025), ecco una panoramica delle principali differenze tra il lungometraggio e la versione della storia portata sul palcoscenico dal 2003, dalle scene e dai personaggi aggiunti, all'enfasi data sullo schermo ad alcuni brani iconici per esigenze di copione. Più qualche curioso punto di contatto



Wicked, che a pochi giorni dal suo debutto al cinema sta già facendo registrare dei record nel mondo al box office, aveva già fin da prima della sua uscita le carte in regola per diventare uno dei fenomeni cinematografici della stagione.

Dopo averlo visto sul grande schermo, i fan del lungometraggio di Jon M Chu con Cynthia Erivo e Ariana Grande hanno iniziato ad approfondire le ricerche sulla storia e sulle differenze con l'omonimo musical scritto da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che ha debuttato a Broadway nel 2003 e ad oggi è uno dei maggiori successi del suo genere al mondo.

Non tutti gli spettatori (specie quelli più giovani, tantissimi al cinema in questi giorni) hanno avuto modo di vedere il musical a teatro, né conoscono la storia su cui è basato, contenuta in Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta, romanzo del 1995 di Gregory Maguire.

Ecco allora, una panoramica delle differenze principali che esistono tra il musical Wicked e il film omonimo che a esso è ispirato.





Le differenze volute dal regista Jon M Chu Come è noto, la storia di Wicked, il film, non è che l'adattamento della prima parte (la prima metà) del celebre musical teatrale Wicked.

Per quanto i realizzatori abbiano provato ad attenersi all'originale, il film Wicked, che dura complessivamente 2 ore e 41 minuti, sviluppa in maniera approfondita alcune caratteristiche dei personaggi che a teatro vengono lasciate all'immaginazione dello spettatore (l'intero musical dura 2 ore e mezza, senza intervallo).

Il regista Jon M Chu è ben consapevole delle differenze tra il film e il musical e ne è felice: a ComicBook, infatti, ha dichiarato che la sua volontà era proprio quella di dare ai personaggi lo spazio che in palcoscenico non gli era stato concesso.

Nel suo lungometraggio ci sono dunque scene non presenti nel libro e nel musical, momenti che lui voleva vedere sul grande schermo a ogni costo. Leggi anche Wicked, la recensione del film con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Le aggiunte nel film (scene e personaggi) In questa parte dell'adattamento cinematografico del musical l'aggiunta di alcuni personaggi e di alcune scene chiariscono meglio il flusso degli eventi e la personalità dei protagonisti.

Nel musical Wicked, ad esempio, l'infanzia e il passato di Elphaba (il personaggio di Cinthya Erivo) vengono abbozzati in alcune linee di dialogo.

Nel film abbiamo diverse scene che raccontano la sua famiglia di origine, flashback che svelano le circostanze della sua nascita, la ragione per cui la sua pelle è verde e perché non è amata da suo padre.

Da piccola Elphaba viene allevata dalla sua tata Dulcibear. L'orsa, che non esiste nel musical, spiega in parte il suo amore spiccato per gli animali che intende proteggere nel film.

Nelle prime scene del film vediamo Dorothy, la protagonista de Il Mago di Oz, che non ha mai spazio nel musical sul palco (qui forse comparirà nel sequel di Wicked, atteso al cinema per il 21 novembre 2025).

Sul palco, si vede poco (solo all'inizio) anche il padre di Elphaba e di sua sorella Nessarose. Il governatore Frexpar, nel film invece torna quando Nessarose gli presenta Boq, il ragazzo di cui si è innamorata.

Nel musical Elphaba è iscritta fin da principio come studentessa della Shiz University insieme a sua sorella.

Qualche differenza si nota anche nel modo in cui è descritto il rapporto tra la sua mentore all'università Michelle Yeoh/Madame Morrible e il Mago di Oz.

Se il musical resta vago fino alla fine sul loro legame, il film lascia intuire che lei è a conoscenza dei piani del Mago fin dall'inizio.

Anche il personaggio del Dottor Dillamond, l'unico insegnante animale della Shiz è differente. A teatro è isolato dagli altri animali, mentre nel film fa parte di un comitato di resistenza ai piani di Oz.

Un'altra aggiunta, significativa per le dinamiche tra i protagonisti, è quella della scena nel bosco nella quale è forte la complicità tra Elphaba e Fiyero (Jonathan Bailey). Nel musical questa parte è assente ma sul grande schermo aiuta a comprendere meglio gli sviluppi del triangolo amoroso di cui fa parte anche Galinda/Ariana Grande. Leggi anche Wicked: The Soundtrack, pubblicata la colonna sonora del film

Le differenze nelle parti musicali Il film Wicked riprende nelle parti musicali le canzoni e i temi principali dell'omonimo musical che ha conquistato i maggiori teatri del mondo (è stato rappresentato da New York a Londra, fino a Tokyo e anche in Australia).

Pur essendo fedele a quella originale, anche la sceneggiatura sonora del film presenta delle differenze con quella del musical teatrale, tutte dovute a delle esigenze dell'adattamento per il grande schermo.

Più lunghe le sequenze in cui i protagonisti cantano Dancing Through Life, una delle parti corali più esaltanti del film, e quella di Popular, la parte in cui Elphaba e Galinda diventano ancora più amiche e che esalta le capacità canore e di recitazione di Ariana Grande.

Anche l'iconica Defying Gravity, che accompagna il gran finale di Wicked al cinema, è più lunga e più enfatica.

Nell'adattamento per lo schermo, Elphaba spicca il volo dopo essersi quasi schiantata al suolo, a teatro manca questa spettacolarità. Vedi anche Wicked, i look delle star del film alla première di Los Angeles. FOTO

I punti di contatto tra musical e film In omaggio a Wicked il musical, e alle sue straordinarie prime interpreti, il regista Jon M Chu ha chiamato all'appello Idina Menzel e Kristin Chenoweth che hanno recitato e cantato nel film nella parte in cui le due giovani apprendiste streghe arrivano alla Città di Smeraldo e, tra le tante meraviglie, si imbattono in uno spettacolo di strada animato proprio dalle due veterane.

Lo spettacolo, che racconta l'origine del libro degli incantesimi, Grimmerie, motiva anche la ragione per cui gli abitanti di Oz credono nel potere del Mago (punto che nel musical rimane fumoso).

Un altro punto di contatto curioso tra film e musical sta nel coinvolgimento, nel ruolo di una guardia del Palazzo del Mago, di Stephen Schwartz, il pluripremiato autore di musiche i testi della versione teatrale di Wicked.