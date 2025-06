La lettera di Dua Lipa e altri 300 artisti al governo UK su Gaza

Le personalità pubbliche, come il gruppo Massive Attack, la cantante Annie Lennox e gli attori Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton, chiedono al Regno Unito di smettere di vendere armi a Israele e di assumere l’impegno per il cessate il fuoco in aiuto dei bambini coinvolti nel conflitto

“Vi esortiamo ad agire immediatamente per porre fine alla complicità del Regno Unito negli orrori di Gaza”. Una lettera, indirizzata al primo ministro Keir Starmer e firmata da oltre 300 artisti e personalità pubbliche, inclusi cantanti e gruppi come Dua Lipa, Massive Attack, Primal Scream, Annie Lennox, Wolf Alice e Brian Eno, calciatori come Gary Lineker, registi come Danny Boule, attori come Benedict Cumberbatch, Lena Headey, Noomi Rapace, Tilda Swinton, John Lithgow, artisti come Tracey Emin e parlamentari, parla chiaro. Tutti chiedono al Regno Unito di smettere di vendere armi a Israele, di agire affinché le agenzie umanitarie possano lavorare in sicurezza e di assumere l’impegno per il cessate il fuoco in aiuto dei bambini a Gaza, che muoiono mentre cibo e medicine restano bloccati poco lontano.