Nanni Moretti su Gaza, il post contro Netanyahu

“Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”. Le parole di Nanni Moretti, scritte in stampatello su una foto del premier israeliano Benjamin Netanyahu, rompono il silenzio sulla guerra a Gaza. Il regista romano ha pubblicato su Instagram il post, che condanna le azioni del governo di Israele dopo una nuova escalation nella Striscia di Gaza, dove un nuovo raid ha colpito la scuola Fahmi Aljarjaoui, diventata un rifugio per sfollati. L’edificio è stato distrutto, e l’attacco ha causato sia decine di morti, per la maggior parte donne e bambini, sia oltre 60 feriti. A causa di un bombardamento, altri civili sono invece morti a Jabalia, nella zona nord delle Striscia. Moretti si è aggiunto quindi alle personalità del mondo della cultura che hanno chiesto una presa di posizione da parte della comunità internazionale. “Ci voleva la tua voce, in questo silenzio assordante”, ha commentato un utente. “Qui era da fermare il mondo da un anno e mezzo, e vi siete svegliati tutti ora”, ha scritto un altro.