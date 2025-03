No Other Land, cosa sapere sul Miglior Documentario agli Oscar 2025

Nel 2024 No Other Land era stato presentato in anteprima al Festival di Berlino, dove aveva vinto il premio per il Miglior documentario e il premio del pubblico. È stato poi premiato con lo stesso riconoscimento agli European Film Awards 2024, ai New York Film Critics Circle e all'International Documentary Association. Finora è stato distribuito in 24 Paesi, ma nonostante l'ottima accoglienza nessuna società degli Stati Uniti ha ancora acquistato i diritti del film. Anzi, prima della notte degli Oscar No Other Land era stato proiettato per una sola settimana in un cinema di Manhattan, a New York, e in un paio di festival e di cinema indipendenti. Abraham aveva messo in conto che sarebbe stato complesso trovare un distributore statunitense, perché il documentario "è molto, molto critico nei confronti delle politiche israeliane". Tuttavia, un tale risultato consentirebbe di raggiungere "persone con opinioni politiche diverse e con diversi gradi di conoscenza della situazione israelo-palestinese".