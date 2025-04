Papa Francesco, i film su Bergoglio e sul papato

Introduzione

A poche ore dalla morte - avvenuta nella mattina del 21 aprile - di Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio e diventato dal 13 marzo 2013 il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, scopriamo quali sono i titoli cinematografici che parlano proprio di lui, da Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente di Daniele Luchetti a In viaggio di Gianfranco Rosi. E ampliamo poi la visione, parlando anche delle pellicole non strettamente legate al nome di Bergoglio ma comunque relative alla figura del Papa e al Papato in generale, uno su tutti il recente Conclave, vincitore del Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale (consegnato a Peter Straughan) e interpretato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Conclave, lo ricordiamo, è stato anche inserito dalla National Board of Review nella lista dei migliori dieci film dell'anno.

Per chi volesse approfondire ancora di più il tema, ricordiamo che ci sono anche alcune serie televisive molto valide, per esempio The Young Pope (2016) di Paolo Sorrentino (10 episodi disponibili su Sky girati da regista premio Oscar che dirige la star di Hollywood Jude Law nei panni di un prelato italo-americano, Lenny Belardo, appena eletto papa contro i pronostici di tutti quanti). La seconda stagione della serie, intitolata The New Pope, è uscita nel 2020 e segue l'elezione del nuovo papa, Giovanni Paolo III, interpretato da John Malkovich, mentre Pio XIII (Lenny Belardo interpretato da Jude Law) si trova in coma. Anch'essa è disponibile on demand su Sky.

Inoltre c'è la docuserie Il papa e il diavolo, composta da quattro episodi è uscita nel 2022, che indaga su Papa Pio XII, il Papa del Silenzio, considerato una delle figure più controverse della storia contemporanea.

Infine, la serie tv Stories of a Generation, con Papa Francesco, è una docuserie uscita nel 2021 in cui donne e uomini che hanno più di settant'anni condividono con gli spettatori lezioni di vita assai motivanti raccontando molte delle loro esperienze vissute in prima persona.

Di seguito, vi proponiamo i film dedicati a Papa Francesco e anche alcuni capolavori cinematografici relativi al tema del papato e , in generale, alla figura del papa.